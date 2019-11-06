Американський боксер Джервонта Девіс хоче провести бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC у легкій вазі Василем Ломаченко.

Про це розповів сам боксер.

"Я впевнений, що це станеться. Цей бій трапиться. Я готовий спуститися назад в 130-фунтів. Я не знаю, в якій вазі пройде бій. Але, незважаючи ні на що, це в будь-якому випадку відбудеться", - розповів Девіс.