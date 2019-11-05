 Ковальова відсторонили від боксу на два місяці | Бокс | Champion.com.ua
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Ковальова відсторонили від боксу на два місяці

Сьогодні 15:55 432 1
Відповідне рішення прийняла Атлетична комісія штату Невада
Ковальова відсторонили від боксу на два місяці
#Ковальов, #Альварес

Джерело - iSport.ua.

Російському боксеру Сергію Ковальову заборонили виходити на ринг до початку 2020 року.

Про це повідомляє ReviewJournal.

Таке рішення Атлетична комісія штату Невада прийняла після того, як росіянин програв Саулом Альваресом важким нокаутом в 11-му раунді

Відзначимо, що це стандартна практика, яка застосовується насамперед для перестраховки. Крім Ковальова, медичні відсторонення отримали ще семеро учасників вечора боксу у Лас-Вегасі.

Раніше,  Сауль Альварес переміг росіянина Сергія Ковальова в головному бою шоу у Лас-Вегасі і відібрав титул чемпіона WBO в напівважкій ваговій категорії, яким володів росіянин.

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