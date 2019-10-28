Сергій Богачук добув чергову перемогу

У Лос-Анджелесі відбувся поєдинок між українським боксером Сергієм Богачуком (16-0, 16 КО) та американцем Тайлером Брансоном (28-8-2, 25 КО).

Бій в рамках першої середньої ваги міг складатися максимум з 10 раундів, але завершився вже в четвертому. Богачук нокаутував суперника і завоював титул WBC Continental Americas Championship.

Таким чином український боксер здобув свою 16-ю дострокову перемогу у 16 поєдинках на професійному рингу.

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