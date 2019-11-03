До мети дійшли 133 удару Канело, у Крашера - 115

Джерело - Boxing Scene.

Мексиканець Сауль Альварес переміг росіянина Сергія Ковальова в головному бою шоу в Лас-Вегасі і відібрав титул чемпіона WBO в напівважкій ваговій категорії, яким володів росіянин.

Ковальов за неповних 11 раундів викинув 745 ударів, що більш ніж в два рази більше Альвареса - 345 ударів.

До мети дійшли 133 удару Канело, у Крашера - 115. Мексиканець завдав 48% своїх силових ударів, а росіянин викинув за бій понад 600 джебів.

Нагадаємо, Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC.