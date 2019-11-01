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Гірн вказав дату наступного бою Усика

Сьогодні 14:29 391 0
Стала відома маожливого бою Олександра Усика
Гірн вказав дату наступного бою Усика
#Гірн, #Усик, #Чісора

Джерело - xsport.ua.

Олександр Усик (17-0, 13 КО) зможе знову вийти на ринг на початку наступного року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Дерек Чісора? Думаю, що бій проти Усика ось він, поруч. Це той бій, який вони можуть організувати. Цілком можливо, що ця зустріч пройде за пояс WBO. Ну, або ж, вони можуть побитися в лютому за звання обов'язкового претендента.

На початку наступного року, думаю, ви побачите повернення Чісори. Усик і Джозеф Паркер - головні претенденти на це", - розповів Гірн.

Нагадаємо, Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу WBС серед суперваговиків.

Раніше, Хей хоче організувати бій Чісора – Усик.  

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