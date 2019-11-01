Олександр Усик (17-0, 13 КО) зможе знову вийти на ринг на початку наступного року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Дерек Чісора? Думаю, що бій проти Усика ось він, поруч. Це той бій, який вони можуть організувати. Цілком можливо, що ця зустріч пройде за пояс WBO. Ну, або ж, вони можуть побитися в лютому за звання обов'язкового претендента.

На початку наступного року, думаю, ви побачите повернення Чісори. Усик і Джозеф Паркер - головні претенденти на це", - розповів Гірн.