Хей хоче організувати бій Чісора – Усик

Британський менеджер інтерконтінентального чемпіона за версією WBO Дерека Чісори Девід Хей заявив про бажання організувати бій з Олександром Усиком.

Про це розповів сам Девід Хей.

"Мені подобається варіант бою з Усиком, він обов'язковий претендент на титул WBO. Якби вийшло провести його бій з Чісорою, то це було б відмінно. Дерек може отримати шанс стати претендентом на титул після бою з Усиком, він цього хоче і я зроблю все для цього", - розповів Хей.