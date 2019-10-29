Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу WBС серед суперваговиків

Джерело - iSport.ua.
Всесвітня боксерська рада WBС оприлюднив оновлений рейтинг боксерів в суперважкій вазі, куди вперше потрапив українець Олександр Усик.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Усик дебютував в суперважкій вазі і після цього зайняв п'яту сходинку рейтингу суперваговиків.
Чемпіоном світу є американець Деонтей Вайлдер, який 14 грудня проведе захист поясу проти Луїса Ортіса.
Топ-10 рейтингу WBC в суперважкій вазі:
1. Ділліан Вайт (Велика Британія)
2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
3. Луїс Ортіс (Куба)
4. Олександр Повєткін (Росія)
5. Олександр Усик (Україна)
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