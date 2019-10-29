Усик увійшов до ТОП-5 рейтингу WBС серед суперваговиків

Українець з'явився в рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада WBС оприлюднив оновлений рейтинг боксерів в суперважкій вазі, куди вперше потрапив українець Олександр Усик.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Усик дебютував в суперважкій вазі і після цього зайняв п'яту сходинку рейтингу суперваговиків.

Чемпіоном світу є американець Деонтей Вайлдер, який 14 грудня проведе захист поясу проти Луїса Ортіса.

Топ-10 рейтингу WBC в суперважкій вазі:

1. Ділліан Вайт (Велика Британія)

2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

3. Луїс Ортіс (Куба)

4. Олександр Повєткін (Росія)

5. Олександр Усик (Україна)

Раніше, Хей хоче організувати бій Чісора – Усик.