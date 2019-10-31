Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо

Джерело - fbu.org.ua.
Чемпіон WBA, WBO у легкій вазі та “франчайзинговий” чемпіон WBC боксер Василь Ломаченко представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України
Василь Ломаченко в якості спортсмена-посла увійшов до робочої групи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка займатиметься організацією кваліфікаційних боксерських турнірів на Олімпіаду та безпосередньо самого боксерського турніру на Іграх-2020.
Спортсменів-послів було обрано голосуванням, яке проводили Національні Олімпійські комітети, комісії спортсменів НОК, а також Національні Федерації.
Нагадаємо, Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.