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Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо

Сьогодні 12:13 408 0
Василь Ломаченко поїде на Олімпійські ігри
Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо
#Ломаченко, #бокс, #Олімпіада

Джерело - fbu.org.ua.

Чемпіон WBA, WBO у легкій вазі та “франчайзинговий” чемпіон WBC боксер Василь Ломаченко представлятиме Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України

Василь Ломаченко в якості спортсмена-посла увійшов до робочої групи Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка займатиметься організацією кваліфікаційних боксерських турнірів на Олімпіаду та безпосередньо самого боксерського турніру на Іграх-2020.

Спортсменів-послів було обрано голосуванням, яке проводили Національні Олімпійські комітети, комісії спортсменів НОК, а також Національні Федерації.

Нагадаємо, Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.

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