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Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком

Сьогодні 20:09 489 0
Британець впевнений, що вдруге виступить значно краще
Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком
#Кемпбелл, #Ломаченко

Джерело - Sport Arena.

Британський боксер Люк Кемпбелл (20-3, 16 KO) хоче провести другий поєдинок проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це Кемпбелл заявив в інтерв'ю Boxingnews24.com.

"Не можу сказати, що я кращий в легкому дивізіоні, адже Ломаченко все ще тут. Якщо його не враховувати, то вірю, що можу перемогти тут всіх. Не можу дочекатися повернення на ринг. Не думаю, що коли-небудь так сильно рвався в бій. Хочу повернутися до кінця року, і ми плануємо провести поєдинок в грудні.

Я хочу отримати ще один шанс з Ломаченко. Відчуваю, що якщо у мене буде ще одна можливість, то я безумовно виступлю набагато краще, ніж в перший раз", - сказав Кемпбелл.

31 серпня Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Кемпбелла, вигравши чемпіонський пояс за версією WBC і захистивши звання чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Минулого тижня українець отримав від WBC статус  "франчайзингового" чемпіона.

Раніше, Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.

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