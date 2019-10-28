Кемпбелл бажає провести бій-реванш з Ломаченком

Джерело - Sport Arena.
Британський боксер Люк Кемпбелл (20-3, 16 KO) хоче провести другий поєдинок проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).
Про це Кемпбелл заявив в інтерв'ю Boxingnews24.com.
"Не можу сказати, що я кращий в легкому дивізіоні, адже Ломаченко все ще тут. Якщо його не враховувати, то вірю, що можу перемогти тут всіх. Не можу дочекатися повернення на ринг. Не думаю, що коли-небудь так сильно рвався в бій. Хочу повернутися до кінця року, і ми плануємо провести поєдинок в грудні.
Я хочу отримати ще один шанс з Ломаченко. Відчуваю, що якщо у мене буде ще одна можливість, то я безумовно виступлю набагато краще, ніж в перший раз", - сказав Кемпбелл.
31 серпня Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг Кемпбелла, вигравши чемпіонський пояс за версією WBC і захистивши звання чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Минулого тижня українець отримав від WBC статус "франчайзингового" чемпіона.
Раніше, Ломаченко може спуститися у напівлегку вагу заради цікавого бою.