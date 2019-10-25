Джерело - isport.ua.
Василь Ломаченко готовий змінити вагу заради цікавого бою.
Про це розповів сам боксер.
"Мені на сьогоднішній день комфортно боксувати в легкій вазі. Зрозуміло, якщо в майбутньому буде класний поєдинок в напівлегкій, то можу спуститися заради цього.
Мігель Берчельт? Він справжній воїн. Ясна річ, якщо у нас в майбутньому вийде організувати поєдинок, то це буде неймовірно цікаво для уболівальників", - відзначив Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу.