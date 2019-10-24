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Ломаченко переведений у статус франчайзингового чемпіона WBC

Сьогодні 09:43 1056 0
Хейні перевели у статус повноцінного чемпіона
Ломаченко переведений у статус франчайзингового чемпіона WBC
#Ломаченко, #Хейні

Джерело - Tribuna.com.

WBC перевів українського легкоатлета Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) у статус франчайзингового чемпіона.

Про це повідомляє сайт організації.

20-річний американський боксер Девін Хейні (23-0, 15 КО), у свою чергу, переведений зі статусу тимчасового чемпіона у повноцінного чемпіона, зайнявши пояс Ломаченко.  

Українець завоював вакантний титул WBC, перемігши в серпні британця Люком Кемпбелла (20-3, 16 КО) на арені O2 в Лондоні.

Статус франчайзингового чемпіона присвоюється більшістю голосів керуючих Радою. Титул не можна передати іншому боксеру, він дається ексклюзивно конкретному бійцеві.

Після закінчення кар'єри "франчайзинговий" чемпіон стає "почесним" чемпіоном WBC. Також рада буде погоджувати кожного опонента такого боксера з його промоутером.  

Українець став другим, якого WBC наділив статусом "франчайзингового" чемпіона WBC після мексиканця Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

Раніше, Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу.

Нагадаємо, Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла (20-3, 16 KO), завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояса WBA і WBO.

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