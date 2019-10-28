Промоутер Олександра Усика Едді Гірн може організувати бій між українським боксером і британцем Дереком Чісорою в лютому наступного року.

Про це розповів Едді Гірн.

"Я хочу побачити поєдинок Чісора-Усик або Чісора-Паркер. Чекаю, що ми можемо споглядати його в лютому. Саша мені також заявив, що вже хоче титульний бій. Однак він може захотіти битися з Дереком.

Якщо Усик захоче провести поєдинок з Чісорою в лютому, то я тільки радий буду організувати це", - розповів Гірн.