Чісора легко переміг Прайса. Наступним суперником може стати Усик

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора в бою за титул Інтерконтинентального чемпіона WBO переміг співвітчизника Девіда Прайса.

Чісора почав бій першим номером і поступово скорочував дистанцію. В кінці третього раунду боксери обмінялися жорсткими ударами - спочатку постраждав Прайс, а перед самим гонгом вже Чісора пропустив сильний удар в щелепу.

Але це лише розлютило Дерека - він зумів наростити свою перевагу і після одного з ударів в четвертому раунді відправив Прайса на канвас рингу. Девід хотів продовжити бій, проте його кут викинув рушник.