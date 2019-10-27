Чісора назвав наступного суперника

Джерело - isport.ua.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора після перемоги над Девідом Прайсом назвав свого наступного суперника.
Про це розповів сам боксер.
"Я провів ювілейний, 40 бій у своїй кар'єрі. Хоч я і старий, я вийшов і знищив суперника. Прайс непогано тримався і намагався мені протистояти. Він навіть раз мене зачепив.
Хочу наступний бій провести з Джозефом Паркером. Я готовий до цього поєдинку. Якщо його не вкусить ще один павук, ми вийдемо на один ринг", - розповів Чісора.
Нагадаємо, Чісора легко переміг Прайса.