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Чісора назвав наступного суперника

Сьогодні 09:32 292 0
Дерек Чісора прокоментував свого наступного суперника
Чісора назвав наступного суперника
#Чісора, #бокс, #Паркер

Джерело - isport.ua.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора після перемоги над Девідом Прайсом назвав свого наступного суперника.

Про це розповів сам боксер.

"Я провів ювілейний, 40 бій у своїй кар'єрі. Хоч я і старий, я вийшов і знищив суперника. Прайс непогано тримався і намагався мені протистояти. Він навіть раз мене зачепив.

Хочу наступний бій провести з Джозефом Паркером. Я готовий до цього поєдинку. Якщо його не вкусить ще один павук, ми вийдемо на один ринг", - розповів Чісора.

Нагадаємо, Чісора легко переміг Прайса.

 

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