Бурсак: Їдемо до Канади за перемогою

Український боксер другої середньої ваги Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) їде до Канади за перемогою у майбутньому бою проти канадця Давида Лем'є (40-4, 34 КО).

Про це українець заявив прес-службі K2 Promotions:

"Я наполегливо готуюся до бою. Зараз на стадії ОФП, потім будемо спарингувати. Я розумію, що поєдинок буде дуже непростим, тому що суперник серйозний і досвідчений, третій номер рейтингу WBC. Ми налаштовані на важке протистояння, проте впевнені в собі і їдемо за перемогою.

Я в хорошому психологічному стані, зараз хочу досягти відмінної фізичної форми. Зроблю все можливе, щоб перемогти Лем'є, незважаючи на те, що ми будемо боксувати в його рідних стінах. Перемога на території суперника вдвічі приємніше", - зазначив Бурсак.