Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) очолює рейтинг найкращих боксерів не залежно від вагової категорії (Pound-for-Pound) за версією The Ring.
Про це повідомляє The Ring.
У першу трійку рейтингу входить Теренс Кроуфорд та Сауль Альварес.
В свою чергу український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) розташувався на п’ятій позиції.
Рейтинг боксерів P4P за версією The Ring
Нагадаємо, Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла (20-3, 16 KO), завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояса WBA і WBO.
Також, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.