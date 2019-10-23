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Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу

Вчора 23:10 253 0
Українець Василь Ломаченко найкращий боксер на планеті
Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу
#Ломаченко, #Усик, #бокс

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) очолює рейтинг найкращих боксерів не залежно від вагової категорії (Pound-for-Pound) за версією The Ring.

Про це повідомляє The Ring.

У першу трійку рейтингу входить Теренс Кроуфорд та Сауль Альварес.

В свою чергу український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) розташувався на п’ятій позиції.

Рейтинг боксерів P4P за версією The Ring

1. Василь Ломаченко (Україна)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Сауль Альварес (Мексика)
4. Наоя Іноуе (Японія)
5. Олександр Усик (Україна)
6. Еррол Спенс (США)
7. Геннадій Головкін (Казахстан)
8. Хуан Естрада (Мексика)
9. Артур Бетербієв (Росія)
10. Менні Пакьяо (Філіппіни)

Нагадаємо, Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла (20-3, 16 KO), завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояса WBA і WBO.

Також, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.

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