Британський суперважковаговик Дерек Чісора (31-9, 22 КО) пообіцяв знищити у рингу свого співвітчизника Девіда Прайса (25-6, 20 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я вб'ю Прайса. Я знищу цього хлопця. Прайсу слід побоюватися того, що я можу зробити.

Послухайте, мені не треба нічого розкручувати. Прайс не перебуває у моїй лізі, він повинен це розуміти. Я радий можливості вийти в ринг і оформити нокаут", - заявив Чісора.