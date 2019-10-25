Джерело - xsport.ua.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора (31-9, 22 КО) пообіцяв знищити у рингу свого співвітчизника Девіда Прайса (25-6, 20 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Я вб'ю Прайса. Я знищу цього хлопця. Прайсу слід побоюватися того, що я можу зробити.
Послухайте, мені не треба нічого розкручувати. Прайс не перебуває у моїй лізі, він повинен це розуміти. Я радий можливості вийти в ринг і оформити нокаут", - заявив Чісора.
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