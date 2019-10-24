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Гірн хоче організувати поєдинок Усика з переможцем бою Чісора - Прайс

Сьогодні 13:41 148 0
Пропоутер озвучив плани щодо Усика
Гірн хоче організувати поєдинок Усика з переможцем бою Чісора - Прайс
#Усик, #Гірн

Джерело - xsport.ua.

Співпромоутер новоспеченого суперваговика Олександра Усика (17-0, 13 КО) Едді Гірн хоче організувати поєдинок українця з переможцем бою Чісора - Прайс, який відбудеться вже 26-го жовтня на арені О2 в Лондоні.

Про це він заявив в інтерв'ю порталу Sky Sports.

"Все залежить від того, чого хоче Усик. Якщо він готовий битися з переможцем бою Чісора - Прайс, то цей поєдинок буде дуже популярним у Великобританії.

Фанати тут будуть раді бачити повернення Усика вже в суперважкій вазі", - зазначив Гірн.

Раніше, Мак-Грегор хоче побачити Ломаченка у ММА.

Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.

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