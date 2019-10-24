Чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі Енді Руїсу не потрібно скидати вагу перед реваншем із Ентоні Джошуа.

Про це розповів легендарний боксер Майк Тайсон.

"Ходять чутки про те, що Руїс скидає вагу. Мені це не подобається, іноді втрата маси може вплинути на силу ударів.

У першому бою з Джошуа були важкі удари з боку мексиканця.

Якщо все працює, не треба намагатися це лагодити. Руїс добре відбоксував з тією вагою, йому варто зберегти її", - розповів Тайсон.