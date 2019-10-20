Джерело - isport.ua.
Олександр Усик (17-0, 13 КО) у бою проти Чеза Візерспуна (38-4, 29 КО) не був надто переконливий.
Про це розповів чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO и IBO Енді Руїс.
"Усик - претендент на пояс WBO. Він відмінний боксер, але не думаю, що він виглядав дуже добре в своєму першому бою в супертяжах. Але повторюся: він - чудовий боксер. Коли ми переможемо Джошуа в реванші, то, звичайно, дамо йому можливість завоювати один з моїх поясів.
Актуально: Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
Я не хочу проявляти неповагу до Візерспун, але думаю, що Усик міг виглядати набагато краще на його фоні. Не знаю, це просто моя думка", - розповів Руїс.
Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.