Енді Руїс прокоментував дебютний бій Олександа Усика у суперважкій вазі

Олександр Усик (17-0, 13 КО) у бою проти Чеза Візерспуна (38-4, 29 КО) не був надто переконливий.

Про це розповів чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO и IBO Енді Руїс.

"Усик - претендент на пояс WBO. Він відмінний боксер, але не думаю, що він виглядав дуже добре в своєму першому бою в супертяжах. Але повторюся: він - чудовий боксер. Коли ми переможемо Джошуа в реванші, то, звичайно, дамо йому можливість завоювати один з моїх поясів.

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Я не хочу проявляти неповагу до Візерспун, але думаю, що Усик міг виглядати набагато краще на його фоні. Не знаю, це просто моя думка", - розповів Руїс.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.