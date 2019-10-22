Руїс: Я близький до поєдинку з Вайлдером

Боксер поділився подальшими планами

Чемпіон WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший після реваншу з Ентоні Джошуа може провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.

Про це Енді заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Я хочу об'єднати всі пояси в суперважкій вазі. Зараз я близький до того, щоб домогтися бою проти Деонтея Уайлдера. Ми іноді розмовляємо з Вайлдером, добре ставимося один до одного. Але в спорті немає місця для дружби", - сказав Руїс.

Руїс проведе реванш з Джошуа 7 грудня о Саудівської Аравії.

Раніше, Руїс схуд перед реваншем з Джошуа.

Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.