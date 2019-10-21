Руїс схуд перед реваншем з Джошуа

Джерело - xsport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі Енді Руїс (33-1, 22 КО) скинув вагу перед реваншем із Ентоні Джошуа.
Про це розповів сам боксер.
"Я тренувався в Мексиці на високогір'ї. Така підготовка дасть про себе знати в бою. Мене замкнули в рингу, як звіра замикають в клітці.
Було важко, але я буду більш небезпечним боксером, скинувши 5 кг. Я буду швидше на ногах, але в силі слабкішим не стану", - розповів Руїс.
Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.
Також, Руїс розкритикував дебютний бій Усика у суперважкій вазі.