Руїс схуд перед реваншем з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі Енді Руїс (33-1, 22 КО) скинув вагу перед реваншем із Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Я тренувався в Мексиці на високогір'ї. Така підготовка дасть про себе знати в бою. Мене замкнули в рингу, як звіра замикають в клітці.

Було важко, але я буду більш небезпечним боксером, скинувши 5 кг. Я буду швидше на ногах, але в силі слабкішим не стану", - розповів Руїс.