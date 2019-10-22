Ломаченко: Усик відведе Вайлдера до школи

Джерело - isport.ua.
Український чемпіон світу в легкій вазі WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко висловився щодо можливого бою Олександра Усика і Деонтея Вайлдера.
Про це він заявив в інтерв'ю каналу EsNews.
"Що я думаю про бій Канело - Ковальов? Крок вперед для Канело і більше гроші для Ковальова.
Реванш Руїса і Джошуа? Тут 50 на 50.
Можливий бій Усика і Вайлдера? Я думаю, що Олександр зводить Деонтея до школи", - зазначив Ломаченко.
Раніше, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.
Нагадаємо, Усик хоче битися з переможцем бою Руїс - Джошуа.