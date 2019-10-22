Ломаченко: Усик відведе Вайлдера до школи

Український чемпіон світу в легкій вазі WBC, WBA і WBO Василь Ломаченко висловився щодо можливого бою Олександра Усика і Деонтея Вайлдера.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу EsNews.

"Що я думаю про бій Канело - Ковальов? Крок вперед для Канело і більше гроші для Ковальова.

Реванш Руїса і Джошуа? Тут 50 на 50.

Можливий бій Усика і Вайлдера? Я думаю, що Олександр зводить Деонтея до школи", - зазначив Ломаченко.