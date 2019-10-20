20 жовтня українського боксера повинні виписати

Після поразки від Артура Бетербієва українець Олександр Гвоздик в якості запобіжного заходу вирушив до лікарні. Однак українця не відразу виписали.

Про це розповів тренер українця Тедді Атлас.

"Гвоздика обстежили, зробили знімки, щось там побачили невелике. Ми скасували його переліт, він залишиться тут зі мною, а потім у мене вдома в Нью-Йорку. Спершу переконаємося, що йому нічого не загрожує. У понеділок він вирушить додому. З ним все гаразд. У неділю його випишуть з лікарні", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Гвоздик поступився Бетербієву нокаутом в 10-му раунді і втратив свій титул чемпіона світу за версією WBC.