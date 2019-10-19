Джерело - Чемпіон.
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) програв росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) в об'єднавчому бою за пояса IBF і WBC. Після поєдинку Гвоздик відправився в лікарню.
Про це повідомив коментатор ESPN Ден Рафаель.
Це зроблено в якості запобіжного заходу.
As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk.— Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019
Українець програв технічним нокаутом в 10-му раунді.