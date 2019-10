Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) програв росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) в об'єднавчому бою за пояса IBF і WBC. Після поєдинку Гвоздик відправився в лікарню.

Про це повідомив коментатор ESPN Ден Рафаель.

Це зроблено в якості запобіжного заходу.

