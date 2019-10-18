Російський боксер Артур Бетербієв (14-0, 14 КО) хоче перемогти українця Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) та об’єднати пояси IBF і WBC.

Про це розповів сам боксер.

"Боб Арум стримав своє слово. Це великий бій, який я дуже хотів, підписуючи контракт з Top Rank. Тому я дуже радий, що це нарешті станеться.

Я відразу говорив промоутерам, що хочу об'єднання. Я хочу довести, що я кращий, але це можна зробити тільки боксуючи з іншими чемпіонами. Я старанно тренувався і тепер готовий перемагати. А коли цей поєдинок завершиться, я буду готовий до наступного великого бою", - розповів Бетербієв.