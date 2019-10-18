У стилі боксу Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) зявилося більше американщини.

Про це розповів сам український боксер.

"До роботи з Атласом я був наданий сам собі. Завдяки досвіду, завдяки спарингів і поєдинків я виробляв власний стиль. Я б, правда, не сказав, що він американський або якийсь. Я б не сказав, що у мене зараз американський стиль, але в ньому з'явилося більше американщини, ніж було раніше.

Тедді Атлас - локомотив нашої команди. Також зараз з'явився кухар, який також відповідає за фізичну підготовку - Кріс Камачо. І у Тедді з'явився новий асистент - його товариш Кен Райдаут", - розповів Гвоздик.