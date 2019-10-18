Гвоздик назвав переваги Бетербієва

Російський боксер Артур Бетербієв (14-0, 14 КО) не тільке нокаутер, але й вміє добре боксувати.

Про це розповів Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО).

"Бетербієв - серйозний суперник, мене чекає дуже важкий бій. Що стосується організації поєдинку, то у мене завжди це відбувається за одним сценарієм: мій менеджер і тренер пропонують мені кандидатів і я кажу "так".

Ми ставимо собі за високі цілі - моя мрія стати абсолютним чемпіоном. А щоб її досягти, потрібно боксувати проти інших чемпіонів.

Артур - нокаутер, але він вміє боксувати. У нього дуже хороша любительська кар'єра. Це не той боксер, який просто біжить на тебе і б'є щось", - розповів Гвоздик.