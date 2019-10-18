Де дивитися бій Гвоздик - Бетербієв

Джерело - Чемпіон.
Телеканал Інтер покаже наступний бій чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі українця Олександра Гвоздика.
Про це повідомляє прес-служба телеканалу.
В ніч з 18 на 19 жовтня в Філадельфії (США) український боксер битиметься з росіянином Артуром Бетербієвим, а на кону будуть пояси WBC і IBF.
Відзначимо, що о 04:30 ранку почнеться передача Великий бокс, старт самого поєдинку намічений на 5:30.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.