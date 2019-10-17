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Арум: Бій Гвоздик - Бетербієв стане поєдинком року

Сьогодні 21:41 151 0
Спеціаліст оцінив шанси українця
Арум: Бій Гвоздик - Бетербієв стане поєдинком року
#Гвоздик, #Арум, #Бетербієв

Джерело - iSport.ua.

У разі перемоги у бою з Артуром Бетербієвим українець Олександр Гвоздик зможе поборотися за титули.

Про це промоутер Боб Арум заявив Top Rank.

"Як на мене, Гвоздик - дуже хороший боксер. Але, варто зазначити, що Бетербієв - класний ударник. Шанси Гвоздика на бій хороші.

Чи зможе він нокаутувати Бетербієва? Цілком реально. Цей бій стане боєм року, це сто відсотків. Якщо Гвоздик переможе Бетербієва, ми зможемо зробити йому бій за всі титули в майбутньому", - сказав Арум.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв покажуть в телеефірі. Так, в Україні бій транслюватимуть на каналі Інтер в рамках програми Великий бокс. Початок ефірі заплановано на 4:30 ранку 19 жовтня.

Нагадаємо, Усик підтримає Гвоздика під час бою з Бетербієвим.

Також, Гвоздик та Бетербієв провели фінальну дуель поглядів.

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