Поєдинок Гвоздик - Бетербієв покаже телеканал Інтер

Бій відбудеться у ніч з 18 на 19 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Телеканал Інтер покаже наступний бій чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі українця Олександра Гвоздика.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

В ніч з 18 на 19 жовтня в Філадельфії (США) український боксер битиметься з росіянином Артуром Бетербієвим, а на кону будуть пояси WBC і IBF.

Відзначимо, що о 04:30 ранку почнеться передача Великий бокс, старт самого поєдинку намічений на 5:30.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.