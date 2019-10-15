Гірн: Виставити 20-річного Хейні на бій проти Ломаченка - безумство

Промоутер Едді Гірн не хоче виставляти 20-річного Девіна Хейні (23-0, 15 КО) на бій проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це Гірн заявив в інтерв'ю Bushido Boxing.

"Хейні - обов'язковий претендент. Але Ломаченко хоче побитися з переможцем зустрічі Лопес - Ком. Так що наступний поєдинок українця відбудеться не раніше травня.

Я питав у президента WBC Маурісіо Сулеймана про те, чому б не організувати захист зараз?

Для мене виставити молодого бійця Хейні на бій проти Ломаченко - безумство і великий ризик, хоч я і вірю в його перемогу.

Він ще молодий, йому лише 20. Я б хотів, щоб він пройшов Лінареса, Кемпбелла, і тільки потім підійшов до Ломаченка", - сказав Гірн.