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Хей дав важливу пораду Усику

Сьогодні 12:55 1606 0
Хей порадив Усику не набирати велику вагу
Хей дав важливу пораду Усику
#Усик, #Хей, #бокс

Джерело - xsport.uа.

Олександру Усику не слід швидко набирати вагу через перехід у суперважку вагу.

Про це розповів екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей.

"До тих пір, поки він не набере занадто багато м'язової маси, він буде успішний в суперважкій вазі. Але це небезпечна авантюра, битися з хлопцями, які набагато більше і сильніше тебе. Щоб програти, потрібно пропустити всього лише один удар, який змусить його ноги танцювати. Якщо, пропустивши удар в першій важкій вазі, він буде вражений, то якщо він зробить це в суперважкій - то піде спати.

Це я зрозумів сам, коли проводив перший бій в супертяжах проти Барретта. Я пам'ятаю, як бився з ним і коли удари проходили повз мене, я думав, що добре, що вони не прилетіли в ціль, адже це були нокаутуючі удари. В один момент я впав і він ударив мене, поки я був на канвасе. Тоді то я відразу зрозумів, що удари у суперважкій вазі серйозно відрізняються", - відзначив Хей.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.

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