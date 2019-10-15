Олександру Усику не слід швидко набирати вагу через перехід у суперважку вагу.

Про це розповів екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей.

"До тих пір, поки він не набере занадто багато м'язової маси, він буде успішний в суперважкій вазі. Але це небезпечна авантюра, битися з хлопцями, які набагато більше і сильніше тебе. Щоб програти, потрібно пропустити всього лише один удар, який змусить його ноги танцювати. Якщо, пропустивши удар в першій важкій вазі, він буде вражений, то якщо він зробить це в суперважкій - то піде спати.

Це я зрозумів сам, коли проводив перший бій в супертяжах проти Барретта. Я пам'ятаю, як бився з ним і коли удари проходили повз мене, я думав, що добре, що вони не прилетіли в ціль, адже це були нокаутуючі удари. В один момент я впав і він ударив мене, поки я був на канвасе. Тоді то я відразу зрозумів, що удари у суперважкій вазі серйозно відрізняються", - відзначив Хей.