Джерело - 24tv.ua.
В андеркарті бою Усик – Візерспун американський боксер Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) був відправлений у глибокий нокаут у бою проти Чарльза Конвелла (11-0, 8 КО).
Під час поєдинку Конвелл двічі відправляв суперника в нокдаун, а в десятому раунді жорстко нокаутував. Дея забрали з рингу на ношах в несвідомому стані.
Боксера доставили у лікарню в кисневій масці, де йому провели операцію на головному мозку. Зараз Патрік Дей перебуває у комі. Після нокауту він так і не приходив до тями.
Please PRAY for Patrick Day !!— MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019
He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb
Нагадаємо, Усик хоче битися за пояс чемпіона світу.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.