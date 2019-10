В андеркарті бою Усик – Візерспун американський боксер Патрік Дей (17-4-1, 6 КО) був відправлений у глибокий нокаут у бою проти Чарльза Конвелла (11-0, 8 КО).

Під час поєдинку Конвелл двічі відправляв суперника в нокдаун, а в десятому раунді жорстко нокаутував. Дея забрали з рингу на ношах в несвідомому стані.

Боксера доставили у лікарню в кисневій масці, де йому провели операцію на головному мозку. Зараз Патрік Дей перебуває у комі. Після нокауту він так і не приходив до тями.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb