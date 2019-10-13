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Хей: Усик може битися із Чісорою

Сьогодні 11:16 521 0
Девід Хей прокоментував можливий бій Усик - Чісора
Хей: Усик може битися із Чісорою
#Усик, #Хей, #Візерспун

Джерело - isport.ua.

Український боксер Олександр Усик може провести бій із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер англійського боксера Девід Хей.

"Якщо Усик продовжить робити те, що він робить, то бій з Чісорою можливий. Якщо він здобуде кілька хороших перемог, то бій з Чісорою виразно стане потенційним поєдинком для нього.

Чісора хоче стати чемпіоном світу, а Саша - обов'язковий претендент на титул WBO. Мені ще належить все обдумати, але я думаю що даний поєдинок реальний", - розповів Хей.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.

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