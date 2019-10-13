Український боксер Олександр Усик може провести бій із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер англійського боксера Девід Хей.

"Якщо Усик продовжить робити те, що він робить, то бій з Чісорою можливий. Якщо він здобуде кілька хороших перемог, то бій з Чісорою виразно стане потенційним поєдинком для нього.

Чісора хоче стати чемпіоном світу, а Саша - обов'язковий претендент на титул WBO. Мені ще належить все обдумати, але я думаю що даний поєдинок реальний", - розповів Хей.