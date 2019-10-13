Усик: Фінгали – нічого страшного

Олександр Усик (17-0, 13 КО) подякував за підтримку у бою із Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Про це розповів боксер у Facebook.

"Дорогі друзі, всім доброго ранку, дякую всім, хто приїхав, прилетів, приплив, просто прийшов, прибіг. Всім, хто був сьогодні в залі, підтримував, хто дивився в телевізорі, всім вам спасибі за цю підтримку, дуже вдячний, всім спасибі.

Я буду показувати і далі красивий бокс, фінгали — нічого страшного, всім добра", - розповів Усик.