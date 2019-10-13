Джерело - xsport.uа.
Олександр Усик (17-0, 13 КО) готовий битися із найкращими боксерами суперважкої ваги.
Про це розповів сам боксер.
"Я робив те, що мені сказав робити тренер. Я просто притримував його вказівок, а вони були простими - боксувати. Я боксував, але якби у мене була можливість, то я б нею скористався.
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Чи готовий до бою із Ентоні Джошуа, Енді Руїсом або Деонтеєм Вайлдером, до такого типу суперників? Не знаю, доводить цей бій подібне чи ні, але я просто готовий з ними боксувати", - розповів Усик.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.