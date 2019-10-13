Олександр Усик прокоментував своє майбутнє у боксі

Олександр Усик (17-0, 13 КО) готовий битися із найкращими боксерами суперважкої ваги.

Про це розповів сам боксер.

"Я робив те, що мені сказав робити тренер. Я просто притримував його вказівок, а вони були простими - боксувати. Я боксував, але якби у мене була можливість, то я б нею скористався.

Актуально: Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою

Чи готовий до бою із Ентоні Джошуа, Енді Руїсом або Деонтеєм Вайлдером, до такого типу суперників? Не знаю, доводить цей бій подібне чи ні, але я просто готовий з ними боксувати", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.