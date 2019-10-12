Гірн: Історія з Устіновим - вигадка його промоутера

Серед кандидатів на бій з Олександром Усиком після того, як Тайрон Спонг був спійманий на допінгу, не було росіянина Олександра Устінова.

Промоутер Едді Гірн оголосив список в інтерв'ю IFL TV.

"Устінов? Його промоутер Влад Хрюнов написав мені по електронній пошті, що у Устинова є американська віза. Я йому не відповів. Влад написав історію про те, що ми ведемо з ним переговори про бій з Устіновим. Такого варіанту ніколи не було", - сказав Гірн.