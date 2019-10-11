Джерело - glavcom.ua.
Український супертяж Олександр Захожий провів бій із 40-річним американцем Кевіном Джонсоном (34-15-1, 18 КО).
У 8-ми раундому бої українець був близький щоб відправити суперника в нокдаун у четвертому раунді, але довершити атаку Захожому завадив гонг.
У підсумку Захожий здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Ця перемога стала для українця 13 у кар’єрі.
Відзначимо, Джонсон, що протистояв Віталієві Кличку в поєдинку за титул чемпіона світу.
Раніше, непереможний українець переміг кривавим нокаутом.
Нагадаємо, українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу.