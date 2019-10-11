Судді прийняли помилкове рішення щодо визначення переможцю у поєдинку Головкін – Дерв’янченко.

Про це розповів чемпіон світу в двох вагових категоріях Сауль Альварес.

"Вважаю, що Дерев'янченко явно виграв бій. Я показав усім, як побити його. Саме це ми і побачили.

Як я вже сказав і ще раз повторю - для мене бій з Головкіним не представляє ніяких проблем. Ми провели 24 раунду, я побив його в минулий раз.

Але якщо вони запропонують мені щось хороше, тоді, може бути, трапиться третій бій між нами ", - вважає Альварес.