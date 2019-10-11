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Усик: Вайлдер - найлегший суперник у суперваговиках

Сьогодні 14:54 68 0
Українець оцінював можливих суперників
Усик: Вайлдер - найлегший суперник у суперваговиках
#Валдер, #Усик

Джерело - sport.ua.

У Діонтея Вайлдера є пояс красивого кольору, він сильний боксер.

Про це Олександр Усик заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Я взагалі не думаю про бій Джошуа - Руїс, насправді. Мені б дуже хотілося подивитися його вживу. Мені дружина каже: "Слухай, поїхали, подивимося". Я вважаю, що спочатку потрібно дізнатися, як туди потрапити взагалі.

Я не думаю про те, що я обов'язковий претендент, думаю лише про свій наступний поєдинок. Дай Бог, все буде добре і після цього почну думати про щось інше.

Я не знаю, чи вистачить мені одного бою для того, щоб бути готовим до бою за пояс чемпіона світу. Потрібно просто давати людям можливості і дивитися, готові вони чи ні. Коли мені випаде така можливість, то я скористаюся нею і ви побачите, готовий я чи ні.

Найскладніший суперник серед суперваговиків зараз? Думаю, це Тайсон Ф'юрі. Ну а найлегший - Діонтей Вайлдер. Я з ним хочу битися, ось і все. Чому він мені не подобається? У нього просто є пояс красивого кольору, він сильний боксер. Я пожартував з приводу того, що він найлегший суперник", - сказав Усик.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. 

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