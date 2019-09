У Лос-Анджелесі на арені Staples Center завершився вечір професійного боксу, в головному бою якого чемпіон IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс переміг чемпіона WBC в напівсередній дивізіоні Шона Портера роздільним рішенням суддів.

У 11-му раунді Спенс відправив Портера в нокдаун лівим боковим.

Рахунок суддів: 115-112 на користь Портера, двоє інших віддали перемогу Спенсу 116-111, 116-111.

What. A. Punch. 😵@ErrolSpenceJr knocked down Porter in the 11th with this HUGE left hook to the chin en route to a split decision victory! #SpencePorter pic.twitter.com/41blsioONV