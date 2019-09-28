Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті, 32-річний українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) став найкращим іноземним боксером року в Великобританії.
Про це повідомляє matchroomboxing.
Українець отримав звання за версією Британської боксерської ради.
Найкращим місцевим боксером у Великій Британії став середньоваговик Каллум Сміт (26-0, 19 КО).
Нагадаємо, Усик вказав на труднощі перед переходом у суперважку вагу.
Раніше, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.