Українець отримав звання за версією Британської боксерської ради.

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті, 32-річний українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) став найкращим іноземним боксером року в Великобританії.

Про це повідомляє matchroomboxing.

Українець отримав звання за версією Британської боксерської ради.

Найкращим місцевим боксером у Великій Британії став середньоваговик Каллум Сміт (26-0, 19 КО).

Нагадаємо, Усик вказав на труднощі перед переходом у суперважку вагу.

Раніше, визначилася вага Усика за 3 тижні до поєдинку зі Спонгом.