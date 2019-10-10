Гірн: Усик у наступному бою може боротися за титул чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик не буде найбільшим супертяжем всіх часів.

Про це заявив промоутер Едді Гірн в інтерв'ю Sky Sports.

"Джошуа був схвильований, коли ми підписали Усика. Він був схвильований, тому що дуже хотів побачити його в суперважкій вазі.

Джошуа багато бачив Усика в любителях, і він ніколи не боявся ні з ким битися, тому він готовий битися з Усиком в професіоналах. Усик - обов'язковий претендент, але він повинен продовжувати перемагати і повинен довести, що готовий битися з чемпіонами.

Буде безлад з обов'язковими захистами, тому що захисту повинні бути з обома організаціями (претендентом на пояс IBF є Кубрат Пулєв - прим.).

Усик буде боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі в своєму наступному бою, якщо він переможе Візерспуна. Він хоче стрибнути з корабля на бал. Він думає, що він може перемогти всіх.

Я не знаю, наскільки легко він робив важку вагу, так що, можливо, додаткові кілограми дадуть йому додаткову силу. Він не буде найбільшим супертяжем всіх часів, але свої недоліки він заповнить у майстерності", - сказав Гірн.