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Усик викликав на бій Вайлдера

Сьогодні 18:01 256 0
Олександр Усик прокоментував бій із Деонтеєм Вайлдером
Усик викликав на бій Вайлдера
#Усик, #Вайлдер, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликав на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

Про це розповів сам український боксер.

"Я викликаю Деонтея Вайлдера. Я буду боксувати з ним в його рідному місті.

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Він не виграє жодного раунду. Я - кращий суперважковаговик світу", - відзначив Усика.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. 

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