Джерело - ua.tribuna.com.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликав на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.
Про це розповів сам український боксер.
"Я викликаю Деонтея Вайлдера. Я буду боксувати з ним в його рідному місті.
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Він не виграє жодного раунду. Я - кращий суперважковаговик світу", - відзначив Усика.
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.