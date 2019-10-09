Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна

Офіційно оголошено наступного суперника українця

Джерело - Чемпіон.

Суперником екс-абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика у дебютному поєдинку в хевівейті став 38-річний американець Чез Візерспун.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн у Twitter.

Бій відбудеться 12 жовтня у Чикаго.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.