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Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна

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Офіційно оголошено наступного суперника українця
Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
#Візерспун, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Суперником екс-абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика у дебютному поєдинку в хевівейті став 38-річний американець Чез Візерспун.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн у Twitter.

Бій відбудеться 12 жовтня у Чикаго.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем. 

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