Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна

Джерело - Чемпіон.
Суперником екс-абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика у дебютному поєдинку в хевівейті став 38-річний американець Чез Візерспун.
Про це повідомив промоутер Едді Гірн у Twitter.
. @dazn_usa FIGHT WEEK in Chi-Town!Huge night on Saturday as @usykaa makes his heavyweight debut, @bivol_d defends his World title, local hero @jaydi_mac for the unified World titles & @_anthonysimsjr @tjdoheny @Othajones3rd @Reshatmati1 & more! 🔥 @wintrustarena @skysportsboxing pic.twitter.com/pXrDiVT61p— Eddie Hearn (@EddieHearn) 8 жовтня 2019 р.
Бій відбудеться 12 жовтня у Чикаго.
Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.