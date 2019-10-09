Давейко міг замінити Спонга у бою з Усиком

Американцю відмовила команда Усика

Американський суперваговик Джої Давейко хотів замінити звинуваченого у вживанні допінгу Тайрона Спонга у бою з Олександром Усиком.

Про це повідомляє журналіст ESPN Стів Кім.

Давейко вже був готовий підписати контракт на бій, проте команда українця прийняла рішення знайти іншого опонента.

Тепер Джоуї знову повернеться до варіанту з боєм проти росіянина Мурата Гассієва в грудні.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі боєм проти американця Чез Візерспуна. Поєдинок відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.