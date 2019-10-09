Візерспун: Я віддам всі сили заради перемоги

Американець про наступний бій з Усиком

Американський суперважкоатлет Чез Візерспун (38-3, 29 КО) дуже радий можливості провести поєдинок з Олександром Усиком.

Про це Чез заявив в інтерв'ю Matchroom Boxing.

"Дуже радий можливості побитися з Усиком в Чикаго. Я і так перебував у процесі підготовки, сподівався на великий бій. Більшого поєдинку і просити нічого. Олександр дебютує в хевівейте, йому якраз належить дізнатися, що тут - зовсім інша гра. Я виграв вісім боїв поспіль, тому знав, що незабаром придбала великий бій. Знав, що буде відмінний шанс себе показати. Мені належить бій на великій сцені, тому я віддам всі сили заради перемоги", - сказав Візерспун.

Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

Візерспун ніколи не боровся головні чемпіонські титули. Його найгучніші суперники - Тоні Томпсон, Кріс Арреола і Сет Мітчелл. Всім їм Уізерспун програв нокаутом.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.