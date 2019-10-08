Джерело - ua.tribuna.com.
Олександр Усик готовий дебютувати у суперважкій вазі.
Про це розповів сам боксер.
"Я дуже-дуже готовий до дебюту в супертяжах. У мене немає думки з історії з допінгом Спонга. Це бруд, я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це піднімати і обговорювати.
Питання про заміну Спонг краще задати Едді Гірну. Я ж відповім словами з Євангелія: "Готуй коня до битви, а перемога - від Всевишнього". Ми готуємося до битви, і, дай Бог, вона буде.
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Спеціально не читаю з ранку новини про своїх можливих суперників. Розмовляв з друзями, зі своєю сім'єю, з сином. Ніяку інформацію не читаю і не забиваю собі голову", - розповів Усик
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.