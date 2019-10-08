Олександр Усик готовий дебютувати у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже-дуже готовий до дебюту в супертяжах. У мене немає думки з історії з допінгом Спонга. Це бруд, я не хочу про це розмовляти. Навіть не варто це піднімати і обговорювати.

Питання про заміну Спонг краще задати Едді Гірну. Я ж відповім словами з Євангелія: "Готуй коня до битви, а перемога - від Всевишнього". Ми готуємося до битви, і, дай Бог, вона буде.