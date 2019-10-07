Іван Редкач прокоментував свій наступний бій

Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) впевнений у перемозі над екс-чемпіоном світу американцем Едріеном Бронером (33-4-1, 24 КО).

Про це розповів сам спортсмен.

"Для мене цей бій - ще одна сходинка. Довести самому собі, що я поб'ю цього засранця Бронера, хоч він 4-кратний чемпіон світу і дуже велике ім'я в боксі.

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Останні наші дві зустрічі пройшли натягнуто. Він розуміє, що для нього прогулянкою цей бій не буде. Як він сам каже: "Для мене це easy fight 3 rounds". Головне, щоб цей бій відбувся, а там все в моїх руках, і віра в самого себе", - вважає Редкач.

29-річний Едріен Бронер є екс-чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях. У січні 2019 року американець поступився легендарному філіппінцю Менні Пак'яо.

Нагадаємо, Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.